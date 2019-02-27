鮑爾說要有耐心 經濟學家不信 擔憂Fed再度犯錯

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二說，Fed 不會調高利率，以免扼殺經濟。但有經濟學家並不採信，他們擔憂 Fed 的耐心很快將會耗盡，未來二年，經濟可能落入衰退。

美國企業經濟學家協會 (NABE) 公布一項經濟政策調查結果顯示，四分之三的受訪者預期 2021 年底，經濟將開始衰退。42% 的受訪者預期 2020 年，經濟將會下滑。

經濟學家認為，經濟擴張不會因為時間長久而結束，必然是有某種因素阻止了經濟擴張，這因素就是 Fed。傳統上，Fed 總是忽略一項可信賴的經濟衰退領先指標 -- 殖利率曲線反轉，持續升息，造成經濟衰退。

如果 Fed 言而有信，就應結束本次經濟週期的升息行動，停止利率正常化計畫。那麼經濟學家為何會預期經濟衰退？

雖然鮑爾強調 Fed 不急於做出貨幣政策決策，但在經濟學家的眼裡，Fed 絕非中立的旁觀者。

儘管大多經濟學家說，目前的貨幣政策立場 "大致正確"，但他們認為這只代表暫停緊縮週期，並非結束。近 60% 的經濟學家預期，2020 年底，聯邦基金利率將高於目前水準。62% 的受訪者預期聯邦基金利率的範圍高檔將上升至 3% 或更高，而後 Fed 才會立場反轉，開始降低利率。

換言之，經濟學家預期 Fed 升息將會再度過了頭，其結果也可想而知。