〈盤點高股息概念股〉5家含壽險金控 配息上看700-1160億元

金融股因為具備高現金殖利率概念，向來都是存股族追捧標的，雖然去 (2018) 年金控獲利普遍衰退，但是殖利率預期還是會有一定水準，以 5 家含有壽險的金控來看，去年稅後純益 1549.56 億元，盈餘配發率約 45-75% 預估，今年這 5 家含壽險的金控配息規模還是可望上看近 700-1160 億元水準。

金控股一向是發放現金股利大戶，近年整體現金股利發放均在千億元以上水位，由於 2017 年金控獲利亮眼，去年 15 家金控合計發出 1620 億元股息，配息總額創了歷史新高。

近年來，金控都以配息重於配股，主要是因為金控股本龐大，若配發股票股利將導致資本額膨漲，形成每股獲利表現的壓力，不利於股價；再者，外資注重現金回報率，金控也順勢投其所好，配發較高的現金股息為主。

雖然去年金控獲利因為下半年股災影響，而導致獲利普遍下滑，但預期殖利率還是會有一定水準，以富邦金、國泰金、新光金、中信金 (旗下有台灣人壽)、開發金 (旗下有中國人壽) 等 5 家含有壽險的金控來看，去年稅後純益分別為 480.4 億元、525.7 億元、104.57 億元、360.32 億元、78.57 億元。

這 5 家含壽險金控的合計稅後純益為 1549.56 億元，以去年 5 家公司盈餘配發率約 45-75% 預估，今年這 5 家含壽險的金控配息規模還是可望上看近 700-1160 億元水準。