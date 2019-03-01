〈高股息理財術〉高殖利率股未必是投資護身符 小心「賺了股息、賠了價差」

進入 3 月，上市上櫃公司董事會緊鑼密鼓公布前一年度股利政策，市場上無論法人、分析師、乃至金管會主委顧立雄都喊出台股擁有「高殖利率」優勢，讓許多投資人買股都瞄準高殖利率股，但是，高殖利率股是否一定是投資護身符，值得討論。

每年總有不少公司因前一年獲利豐厚，配發的股息殖利率可能高達 5、6%，甚至更高，等於高出定存利率好幾倍。尤其台灣企業現金股利配發率，平均高達 60% 以上，等於公司賺 10 元至少會配 6 元現金給股東，因此高殖利率股就成了存股族最愛，但是，投資人要小心，「賺了股息，賠了價差」。

簡單來說，如果投資人滿懷希望看好某檔個股，只因高殖利率就買進該股票，並參與除權息，但若該股票除權息首日以貼權息下場作收，儘管投資人賺進股利，但是卻因此賠掉價差，更慘的是股利還要繳所得稅跟健保補充費，賠錢還要繳稅，相當不划算。

投資人一定要僅記一點，「高殖利率」要有填權息才會有賺錢，所以絕對不要只看見高殖利率，就一窩蜂搶著買進。

要買高殖利率股，首要要考慮個股基本面，一檔股票除息後能否填息，是取決於公司營運能否持續成長，因此，留意公司經營狀況，檢視營收、毛利率等財報訊息，還有過去除息、填息紀錄，都是判斷是否參與除息的關鍵。

此外，績效大起大落的產業或公司也應該避開。有很多景氣波動很大，或是營運活動現金流量與會計盈餘有明顯落差的公司，為迎合市場炒作題材需求，會採高現金股息發放率，實則可能危及公司財務的穩定度。針對這些公司，大家在投資之前可得睜大眼睛，免得成為大股東高檔出貨的長期套牢犧牲者。

還要觀察「配息率」(現金股利 / EPS) 是否穩定，配息率代表一間公司賺的錢中有多少拿來發放現金股利，越成熟的企業會有越高比例的獲利拿來配息，長期投資者可以透過這個指標，判斷公司營運是否足夠成熟穩定。

想投資高現金股息殖利率股票的投資人，一定要回歸公司價值評價本質，也就是未來創造可分配盈餘的動能穩定，創造自由現金流入的能力也穩定，否則，小心賺了現金股息、卻賠了更多價差。