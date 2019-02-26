貿易戰未停？美11名跨黨派參議員聯手欲限制華為

在推出一款為了超越三星新 Galaxy Fold 手機的「5G 折疊式手機」後不到 24 小時，華為又面臨了新的美國國家安全問題。

在參議員致美能源部長 Rick Perry 和國土安全部部長 Kirstjen Nielsen 的一封信中，由 John Cornyn 領頭的 11 名跨黨派美國參議員指出，「由於對華為與中國情報局關係的擔憂，國會最近採取行動阻止該公司進入我們的電信設備市場」，並呼籲應「採取類似措施保護關鍵的美國電氣系統和基礎設施」。

IHS Markit 預測，至 2030 年，物聯網 IoT 設備將達到 1250 億台，高於去年的 270 億台。物聯網設備在進入家庭和工作場所的時期才剛剛開始，而美國議員們擔心在更廣泛的基礎設施部門和工業基礎上受到國外牽制。

華為表示，該公司只是一家在 170 個國家和地區運營，由員工所有的全球性公司，致力於創新並為客戶提供卓越的技術，並未提到有任何非法行為。

隨著巴塞隆那舉辦的 MWC 告一段落，美國開始遊說歐盟國加入其對華為 5G 設備的禁令，但目前未能取得預期的效果。

德國和義大利似乎搖擺不定，英國甚至也在考慮階段。如英國堅持使用華為設備，這對美國的立場是最具破壞性的。

美國立法人員和華為之間的言論目前不太可能獲得緩解，雖然川普總統上周的論點從安全改向創新，也發推文表示希望美國儘快推出 5G，甚至 6G 技術。同時，川普也呼籲美國公司必須更加努力，而不落後於他國企業。