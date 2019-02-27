GE致股東信：重建4大業務 以發放看齊同業的股利為目標

通用電氣 (GE) (GE-US) 正在尋求最近股價反彈能夠持續下去，董事長兼 CEO Larry Culp 週二 (26 日) 在致股東年度報告的一封信中向股東發出轉虧為盈的願景。

信中表示，在 Culp 領導下，GE 正在尋求集中並重建旗下 4 大業務：電力、再生能源、航空和醫療保健。信中重點在於該公司的目標是改善 GE 的現金流，同時降低成本，並最終恢復發放非常珍貴的股利。

Culp 在信中說，「我們打算維持嚴格的財政政策，向 A 級評級範圍內的永續信用評級邁進；GE 工業槓桿淨負債對 EBITDA 比率低於 2.5 倍，GE Capital 負債權益比率低於 4 比 1，然後最終股利水平能與同業看齊。」

Culp 在去年年底將單季股利削減至每股 1 美分。此舉讓 GE 獲得大約 40 億美元的現金，但 Culp 繼續尋找從 GE 資產中找尋發掘價值的方法。

出人意料的是，GE 週一 (25 日) 宣布將以 214 億美元的交易將其生物製藥業務出售給 Culp 的前東家 Danaher (DHR-US)。除了現金，Danaher 還將承擔某些 GE 退休金債務，這是 GE 的又一次勝利。

雖然 Culp 的前任 John Flannery 希望將 GE 業務群削減至 3 個，但 Culp 表示對公司能以 4 個為中心的能力充滿信心。

他在致股東信中指出，「一旦我們將資產負債表改善至更健康的地步，我們就能更好地將所有業務發揮作用。」

Culp 還提到 GE 的交通部門與 Wabetc (WAB-US) 合併以及退出 Baker Hughes (BHGE-US) 石油服務業務的價值。信中說，GE「正在尋求有序剝離」Baker Hughes 股份，「為兩家公司同時實現最大價值」。