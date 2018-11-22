和鑫連兩季本業賺錢 Q3每股淨值10.09元 今恢復信用交易

改善財務結構，降低利息支出，業務面多元化客戶結構，和鑫 (3049) 連續兩個季度本業轉盈，累計前三季稅後淨利 2.11 億元，每股盈餘 0.29 元，每股淨值回到 10 元票面，為 10.09 元，今 (22) 日信用交易資格恢復。和鑫將南科 5.3 線出售給彩晶之後，產能負擔減輕，2013-2017 年之間，除了 2016 年每股虧損 0.67 元，其他年度都是小賺的格局，所擁有一座 5.5 代線以 LTPS(低溫多晶矽)設備替三星代工生產 AMOLED 用觸控感測器(Touch Sensor)，月投片約 3.3 至 3.5 萬片，三星占營收比重一度高達 9 成。



看好大陸 AMOLED 面板產能開出效應，轉向開發大陸市場，目前大陸客戶比重攀升到 2 成以上，而三星則是降低至 7-8 成，帶動本業營運改善，近年來持續降低負債，負債比由去年平均 6 成，降到今年第三季 54%，目前單月利息支出約 1 千萬元，本業出現轉機，帳上累計虧損 3 億元可望弭平。