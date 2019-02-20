陸系可撓式OLED面板大突破 有利和鑫觸控感測器版圖擴大

根據外電消息，京東方可撓式 OLED 面板獲得蘋果認證，成為三星、LGD 第三大供應商，這也意味著陸系面板廠搶下可撓式 OLED 供應灘頭堡，市場擴大對於觸控感測器 (Touch Sensor) 需求也會同步增加，帶動和鑫 (3049) 在陸系客戶供應比重提升的想像空間，今 (20) 日股價接近中場之際，一度亮燈漲停，逼近去年 8 月 8 日 9.33 元前波高點。看好大陸 AMOLED 面板產能開出效應，和鑫轉向開發大陸市場，目前大陸客戶比重攀升到 2 成以上，而三星由高峰 9 成降低至 7-8 成，去年前三季營收 21.97 億元，與前年同期持平，毛利率 19.39%，較同期成長 2.91 個百分點，稅後淨利 2.13 億元，每股盈餘 0.29 元。



和鑫去年第二、三季連續兩個季本業轉盈，每股淨值回到 10 元票面，惟第四季營收下滑到 6.43 億元，季減 8.79%，能否延續獲利局面有待觀察，近年來持續降低負債，負債比由前年平均 6 成，降到去年第三季 54%，單月利息支出約 1 千萬元，帳上累計虧損 3 億元可望弭平。