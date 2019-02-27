NAND Flash Q1價格幾乎雪崩 業者估跌幅為全年7成以上

NAND Flash 去年價格大幅下跌，今年首季受到淡季影響，需求持續疲弱，NAND Flash 下游業者指出，第 1 季 NAND 價格幾乎雪崩，但預估第 1 季價格跌幅將是全年的 7 成以上，第 2 季起價格跌幅可望趨緩。

從去年第 4 季 NAND Flash 表現來看，部分伺服器廠商因去年第 4 季市場不確定性提高，決定延後進貨或取消訂單，上游供應鏈也因應進行產線調整，備貨力道偏弱，加上蘋果新機出貨不如預期，及整體換機需求轉趨疲弱影響，英特爾 CPU 缺貨也衝擊筆電需求，使品牌商營收較前一季衰退 16.8%。

NAND Flash 下游業者指出，第 1 季 NAND 價格幾乎雪崩，預估第 1 季價格跌幅將是全年的 7 成以上，在市場持續呈現供過於求狀態之下，供應商可能因此調整產能，第 2 季起價格跌幅可望趨緩。

據悉，今年以來，NAND Flash 價格累積跌幅已逾 15％。研調機構集邦科技旗下 DRAMeXchange 也預估，今年第 1 季 NAND Flash 市場均價跌幅可能達 2 成，第 2 季報價預期跌幅也將達 15％，不過，下半年在旺季需求帶動下，跌幅可望稍微收斂。

去年因供過於求難以遏制，韓廠帶頭降低資本支出，據 DRAMeXchange 調查指出，NAND Flash 去年總體資本支出下調近 10%，但仍無法翻轉供需失衡情形，今年轉為美系廠商減少資本支出，使 NAND Flash 整體資本支出較去年持續下滑約 2%，總支出規模約為 220 億美元。