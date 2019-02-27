鈊象連3年賺一個股本 今年業績力拚優於去年 股價大漲創波段新高

遊戲股股王鈊象 (3293) 去年每股盈餘逾 10 元，預估今年有機會連續第四年賺一個股本，今天股價在法說會後續揚，開高走高，創下近期波段新高價。董事長李柯柱指出，今年元月營收及獲利表現相當亮麗，預估 2 月可維持元月水準，全年獲利也「樂觀」看待，會優於去年，有機會挑戰連續 4 年賺一個股本。鈊象 2018 年網路遊戲佔比已攀升至 70%，帶動整體毛利率從 2018 年的 85% 提升到 88%，全年每股稅前盈餘為 14.5 元。李柯柱指出，目前鈊象已調整體質，網路行動遊戲如《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《金猴爺》以及海外授權權利金持續增加下，網路遊戲去年營收較 2017 年成長 10%。



今年元月營收為 2.99 億元，年增 48%，月減 3.5%，稅前淨利為 1.09 億元，每股稅前盈餘為 1.56 元；營收比重來看，商用機台佔比 18%，網路遊戲則為 82%，權利金收入主要來自旗下《三國戰紀》，占比不到 5%。法人預估，2 月營收預計將與 1 月相當，第一季營收將有望向上挑戰 9 億元。



鈊象今天股價開高走高，昨天投信買進 800 多張，外資也買超 170 餘張，自營商則買進 62 張，整體三大法人買超逾千張。

