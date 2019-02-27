聲寶推夏季新品搶市 盼今年營運再攀升

聲寶 (1604)26 日舉行夏季新品發表會，首度發表採用 R32 新環保冷媒的 2019 年變頻空調、電風扇等夏季商品。聲寶指出，今年營運目標整體營運年成長 10%，獲利成長幅度要超過營收增幅。聲寶自結元月合併營收達 7.43 億元，年增 5.29%。



聲寶指出，2019 年空調及電風扇兩大類夏季新產品，今年首度推出採用 R32 環保新冷媒空調試探市場水溫，今年空調銷售目標從去年 7.7 萬台提高至 8.7 萬台；電風扇考量市場競爭太劇烈，今年銷售目標維持去年實際販售 25 萬台。



聲寶進一步指出，智慧空調特別開發採用 R32 環保新冷媒，全系列一級能效，讓消費者除原有冷媒 R410 的產品外，能依自身需求有更多不同功能及種類的空調商品選擇。聲寶空調變頻分離式系列，全機種取得 CSPF 高標準一級能效，配合 2019 年政府節能補助汰舊換新，每台均可申請補助最高 3000 元。



此外，聲寶智慧空調獨家採用專利 PICO PURE 通過 SGS、日本機構測試多項認證，可分解ＰＭ2.5 中有害物質高達 99.8%，可除菌、防霉、脫臭、抗過敏；搭配聲寶智慧節電 APP，讓你看見用電，週月年隨時掌控用電量，省電自己來。

