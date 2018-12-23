〈2018大事回顧〉2017川金會相互為敵、2018川金會融洽

2017 年初，北韓領導人金正恩在電視台發表新年談話，誇口北韓飛彈射程可直達美國本土。這番談話引起了美國憂慮，川普總統因而提出強烈抨擊。五角大廈發言人庫克 (Peter Cook) 還曾出面說：「我們再次呼籲北韓理性克制，切勿採取挑釁行為。」

然而，2017 年，金正恩氣焰高張，一年內進行了 16 次飛彈試射，外加一次核試，並宣稱已擁有洲際彈道飛彈，可攻擊美國本土。

聯合國因而對北韓進行了嚴厲制裁，對其進口燃料，輸出外勞及出口紡織品設限，有意斬斷平壤財路。

在國際壓力下，北京亦開始對北韓施壓，北韓石油產品出口因而大減，大批北韓勞工亦遭遣返。

儘管此時北韓的國際生存空間嚴峻，然而金正恩依舊玩興不減，不但稱川普是瘋老頭，還嗆美國像瘋狗。看來兩國對抗恐無休止。

無奈北韓終不敵經濟壓力，川普亦無意讓關係惡化。

在多方斡旋下，2018 年 6 月 12 日，一場川金會大戲在新加坡正式上演，這場川金會相談融洽，會後川普與金正恩發表四點聲明：

1、美國和北韓致力建立新的美國－北韓關係，以符合兩國人民對和平與繁榮的期望。

2、兩國將共同努力，在朝鮮半島建立持久且穩定的和平政權。

3、北韓重申遵守 2018 年 4 月 27 日締結的「板門店宣言」，承諾朝向朝鮮半島完全無核化努力。

4、美國和北韓承諾致力尋回戰俘遺體，並立即歸還已確認身分的遺骸。

兩國領袖歷史性峰會順利落幕。川普表示，雙方簽署了一份重要且全面的文件。金正恩亦說，雙方簽署了一項歷史性協議，世界將看到一項重大改變。

美國總統川普於今年 12 月初參加了 G20 高峰會，並與中國國家主席習近平舉行了會談。白宮於會後發布聲明指出，川習兩人同意北韓問題已取得重大進展，將與金正恩一起努力，達成朝鮮半島非核化。

川普並告訴媒體，他希望明年初與北韓領導人金正恩舉行第二次川金會，最快可能於 1 月或 2 月舉行。

全球媒體翹首企盼第二次川金會。