智原總座表示 Q2起營收可望逐季走揚 全年將可年增二位數百分比

IC 設計服務業者智原 (3035) 今日召開法說會，針對今年營運展望，總經理王國雍提到，第一季會是今年谷底，營收季減二位數百分比，但自第二季起業績逐步走揚，全年營收將可年增二位數百分比。智原第四季合併營收為 13.52 億元，較上季減少 3.9%，毛利率為 52.7%，第四季歸屬於母公司業主之淨利為 0.79 億元，基本每股盈餘為 0.32 元。107 年全年合併營收為 49.05 億元，較 106 年減少 8.2%，去年毛利率 53.1%，較前年拉升 3.5 個百分點，全年歸屬於母公司業主之淨利為 2.63 億元，基本每股盈餘 1.06 元。



智原提到，第四季雖為傳統淡季，但量產延續上季動能逆勢成長 3.2% 達 8.7 億元，主要的應用包含智慧電錶、高解析度投影機、PoS、虛擬貨幣等應用。委託設計 (NRE) 方面，公司近年來積極調整 NRE 接案方向，不僅瞄準設計複雜度高及生命週期長的應用，同時也放大自有 IP 的優勢，第四季 NRE 收入雖較上季下滑，但受惠認列組合優化，推升整體毛利率上升至 52.7%。



回顧 2018 年，智原完成先進製程佈局，技術藍圖完整，整體營收在轉型後歷經結構性改變，NRE 大幅成長 107% 達近 13 億元，營收佔比提高至 26%，與過往大不相同。王國雍也補充，透過與三星 (Samsung) 合作，智原技術版圖大增，接單金額成長 50%，接案量也成長 25%，有超過 100 個案子可望於今年及明年陸續量產。



至於展望第一季，王國雍提到，受淡季與區塊鏈需求趨緩等衝擊，單季營收恐季減二位數百分比，而第一季營收展望中，量產業績恐明顯下滑，但矽智財 (IP) 與 NRE 業績則可望小幅成長，連帶也將幫助首季毛利率可達 55%。而智原營收可望自第二季起逐季走揚，全年總營收將成長二位數百分比，IP 與量產業績可同步成長，NRE 業績也將持續成長二位數百分比。