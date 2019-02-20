〈國泰金經濟調查〉無懼經濟數據持續弱勢 民眾有信心今年GDP穩在2.2%

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 2 月國民經濟信心調查結果，雖然經濟數據持續弱續，甚至有些金融機構預估今 (2019) 年台灣經濟成長率 (GDP) 恐難保 2，但是，據國泰金調查，民眾經濟信心相對持穩，民眾對於 2019 年經濟成長率的平均預期值持穩在 2.2%，但仍低於主計總處的最新預測，也因為對經濟尚有信心，對台股的信心也回揚。

國泰金表示，最新景氣對策信號綜合判斷分數降至 16 分，燈號轉呈藍燈；景氣領先、同時指標均持續下跌，加上 1 月製造業採購經理人指數續降，均顯示景氣擴張力道持續轉弱。在經濟數據表現欠佳及全球景氣轉弱的陰影籠罩下，本月的景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數顯示民眾經濟信心並未潰散，反而分別小幅回升至 - 28.8 及 - 19.2 的水準，民眾對於未來六個月的就業與薪資展望信心也同步上揚至 - 28.7 及 1.0。

國泰金進一步指出，在經濟信心與就業市場信心回穩的支撐下，再加上農曆春節的氣氛帶動，民眾消費意願也呈現回溫跡象，其中，大額消費意願指數再次回到代表樂觀的正值 (0.5)。

雖然前次調查以來，世界銀行與國際貨幣基金陸續調降全球 2019 年經濟成長預測，並預示景氣下檔風險。但根據國泰金本月調查結果顯示，民眾對於 2019 年經濟成長率的平均預期值持穩在 2.2%，但仍低於主計總處最新預測的 2.27%，且有 28.1% 認為可能會跌破 2%，不過相較前次調查值 28.9%，已呈現微幅改善。

在通膨方面，調查結果顯示，有 65.1% 的民眾認為明年通貨膨脹率會超過 1.0%，略高於前期的 64.2%，平均通膨預期值仍持平在過去三個月相同的數值 1.1%，略高於主計總處的預測值。

而台股方面，台股在 1 月下半月止跌回穩，農曆春節前，受到美、中貿易戰偏向正面發展，加上美國經濟仍相對持穩，且聯準會持續釋放偏鴿派訊息的激勵，標普 500 指數回升至 2700 以上，民眾經濟信心同時提供支撐力道，使得本月民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數彈升，分別來到 - 23.4 及 - 7.5 的水準。