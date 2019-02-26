若做到這三件事 前白宮官員：川普連任機率大增

前白宮聯絡室主任 Anthony Scaramucci 認為，如果美國總統川普能維持經濟成長、藉美墨邊境安全議題鞏固支持基礎，並在外交政策上做出成績，那麼，其連任機率將大增。

現任對沖基金投資公司 SkyBridge Capital 聯合創始人的 Scaramucci，今 (26) 日於接受 CNBC 採訪時表示，假設川普做到上述 3 件事情，「他在 2020 年的總統大選中，將難以被擊敗。」

美國經濟

Scaramucci 預估，美國經濟蓬勃發展，使川普連任機率上看 85%；若經濟成長趨緩，川普的連任機率，仍有 60% 至 65% 左右。根據國際貨幣基金 (IMF) 預測，美國今、明兩年的經濟成長率，分別為 2.5% 及 1.8%。

Scaramucci 稱，川普唯一在乎的「民意調查」，是標普 500 指數，「他幾乎每天都盯著這個看，假設前景樂觀，他就覺得，他的連任機會相當大。」

美墨邊境

Scaramucci 說，川普對美墨邊境安全「非常非常關注」，因為川普認為，此一議題對他的支持基礎，有加分作用。

為了取得美墨邊境牆經費，川普不惜讓聯邦政府關門超過 1 個月，創下史上最長紀錄；2 月中旬，川普宣布全國進入緊急狀態，試圖繞過國會，取得築牆經費。

外交政策

Scaramucci 強調，另一個影響川普連任與否的重要因素，是外交政策；美中貿易談判和「川金會」的成效，都是關鍵。

Scaramucci 研判，川普將達成與中國的貿易協議，「當人們在觀察這件事時，他們會說，這個具有地產商背景的美國總統，其談判策略，是一般政客無法做到的；所以，我的猜測是，他會成功。」