牧德進入Q1設備業出貨淡季 1月營收2.06億元月減22.13%

設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (1) 日公布 1 月營收為 2.06 億元，月減 22.13%，年增 14.14%，牧德去年營收亮麗，2018 年全年營收為 31.1 億元創歷史新高，年增 1.18 倍，牧德預計 2 月 13 日召開法說會，說明營運展望。

第一季是設備業出貨淡季，牧德指出，由於客戶因應春節假期，將裝機時程調整至農曆年後，以致 1 月營收較上月衰退，但仍較去年同期成長；公司上半年整體訂單能見度已逐漸明朗，出貨也將維持順暢，應有穩定成長的表現。

2019 年全球景氣雖深受中美貿易大戰影響，市場不確定因素增多，牧德主管指出，牧德已做了萬全的準備，將以縱向深度延伸及橫向新產業拓展兩主軸，增加營收動能。

牧德所指縱向深度延伸，指的是現有產品市佔率擴大，如 PCB 大中華地區以外的市場及大陸中小型陸資市場的開拓，這些都是 2018 年沒有著墨的市場。橫向新產業拓展指的是 COF、Smart camera 及 FPCB Assembly AVI 的新產業方向的攻堅，添加新的成長動能。

同時，對於 2019 年，牧德主管指出，牧德科技除既有五箭策略仍在持續成長以外，也針對擴張全球市占率提出新策略，這些策略均有助於抵擋中美貿易大戰大環境下的不確定因素，對 2019 年營收成長相當有信心。

牧德科技訂於 2 月 13 日召開例行性法說會，說明 2018 年營運狀況及介紹 2019 年展望，法說會後也將介紹創新孵育中心計畫。

牧德去年第 3 季稅後純益 4.29 億元，創新高，季增 32.43%，年增 2.73 倍，單季每股純益 10.07 元；累計前 3 季稅後純益達 9.55 億元，年增 2.57 倍，每股純益達 22.4 元。