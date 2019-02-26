敦泰去年大賠 今年Q1也不樂觀

驅動與觸控晶片設計業者敦泰電子 (3545) 今（26）日召開法說會，該公司因提列存貨呆滯及跌價損失，去年大賠，展望今年首季，受淡季衝擊，第一季營收將繼續下探，績效恐亦不佳。首先就去年第四季成績部分，敦泰提到，受到全球智慧型手機市場低迷的影響，加上大陸與美國之間的貿易衝突，使得敦泰自 11 月份起手機相關的訂單明顯下滑，在 IDC、觸控晶片、顯示驅動晶片等三大產品線的出貨量皆較第三季衰退，拖累第四季營收季減 19%。



而除了出貨減緩外，由於全面屏已躍居智慧型手機面板的主流方案，造成部分舊世代及傳統無內嵌觸控功能的 IC 面臨滯銷，且依年度存貨之淨變現價值低於帳面價值的情況，敦泰依照國際會計準則 2 號公報有關存貨之規定，提列存貨呆滯及跌價損失約 6.3 億元，使得儘管敦泰第四季產品出貨組合持續改善，但毛利率反降為負 8.35%，由正轉負。



此外，雖然全球 IDC 滲透率快速提升，但在競爭對手不當競爭以及晶圓供貨短缺的雙重衝擊下，導致敦泰 2018 年在 IDC 市場市占率下滑，使商譽及相關無形資產之可回收金額低於先前估算的帳面價值，因此依國際會計準則第 36 號，提列減損損失 20 億元。因此敦泰第四季營業淨利在提列存貨呆滯及跌價損失下虧損 7.49 億元，由盈轉虧；加上業外認列無形資產減損下，稅後淨損 26.54 億元，每股淨損 9.63 元。



展望未來，儘管敦泰 IDC 產品晶圓供貨已陸續得到紓解，但因轉廠版本的 IDC 產品導入客戶仍需一段驗證期，加上第一季為智慧型手機的傳統淡季，預估敦泰首季營運將持續下探。