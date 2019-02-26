調查：近6成美企認為 中國已加強保護知識產權

中國美國商會 (American Chamber of Commerce in China) 今(26)日發布最新調查，內容顯示，59% 的在陸美企認為，近 5 年來，中國已強化了對知識產權的保護，若能持續改善，他們的投資意願，將隨之增加。

美國多次指控中國竊取知識產權、強制技術轉移，該議題也成為美中貿易談判焦點之一；不過，中國美國商會調查顯示，在陸美企認為，北京當局對知識產權的保護，已有所改善。

中國美國商會主席 Timothy Stratford 表示，「由我們的統計資料可得知，中國在知識產權的相關執法行動上，已適度改善」，且受訪美企亦稱，若中國能進一步強化知識產權保護，他們會更願意在當地投資。

不過，調查結果也指出，中國市場的榮景，不若以往；近 20% 受訪美企預估，2019 年，當地市場不會有所成長。

此外，受美中關係不確定性增加、中國經濟成長趨緩等因素影響，32% 的美企，不打算擴大在中國的業務規模，占比創 2016 年以來新高；高達 65% 的受訪美企稱，貿易緊張局勢，已對其長期經營策略造成影響。

從事科技、工業的美企表示，來自中國同業的競爭加劇，已對其獲利能力造成衝擊；不過，航空、醫療保健，以及零售業者，仍對中國市場抱持樂觀態度。