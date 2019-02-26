歐股盤前─美中貿易談判卻乏具體細節 指數期貨走跌

雖然美國總統川普宣稱，美中貿易談判已接近達成協議的程度，但因缺乏具體細節，市場情緒由樂觀轉為保留；今 (26) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週二下午 3 點 01 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.09%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.17%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.19%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.07%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.67%，深證成指下跌 0.50%；南韓 Kospi 指數下跌 0.27%，日經 225 指數下跌 0.37%；台股收漲 0.62 點，至 10391.55 點。

川普 24 日宣布，美中貿易談判進展良好，他打算延長貿易戰休兵期，受此消息激勵，週一美股收高，標普 500 指數收漲 3.44 點 (0.1%)，至 2796.11 點；道瓊工業平均指數收漲 60.14 點 (0.2%)，至 26091.95 點；那斯達克指數收漲 26.92 點 (0.4%)，至 7554.46 點。

除延長休兵期外，川普日前又「加碼」，稱兩國「已經非常、非常接近」達成協議的程度，他計畫與中國國家主席習近平舉行「簽約峰會」，簽署協議。

值得注意的是，川普的發言，並未明確定調，貿易戰休兵期會延長多久，也沒提到「簽約峰會」的日期；美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 則強調，若美中無法達成協議，美方將按照原定計畫，對中國輸美商品加稅。

歐洲政壇消息方面，據傳英國首相梅伊正在考慮延後脫歐，避免走上無協議脫歐一途；此外，同黨議員持續施壓，英國在野黨領袖柯賓 (Jeremy Corbyn) 終於點頭，支持新的英國脫歐公投。