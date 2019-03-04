你的退休金真的夠用嗎？

撰文: 林奇芬

進入中老年時期最常做的事，就是找老同學們開同學會。最近高中同學展開尋人活動，才發現眨眼之間時光飛逝，我們都從青春年少，陸續進入退休階段。但成為退休族也不一定是件高興的事，特別是當你手上的錢不夠用時，退休反而是另一個煩惱的開始。

先前當三明治族時，同時揹著繳房貸、養兒育女、照顧長輩的責任，總盼著退休後，少了這 3 樣負擔，日子可以過得輕鬆自在。但真正步入退休階段，才發現生活支出並未減少，需要用錢的地方比想像中更多。

① 生活費隨通膨上揚，支出年年高升。許多人都認為退休後，生活支出可大幅減少，但其實卻是更多，光是通膨壓力，就是不可承受之重。舉例來說，40 歲時每月 2 萬元支出，若以每年通膨率 2% 計算，20 年後同樣消費需要花費 3 萬元。30 年後同樣消費需要花費 3.6 萬元。當我們退休後，生活花費不僅無法降低，反而因為通膨，讓生活支出年年高漲。

② 娛樂休閒費用，比退休前更多。許多人退休後最大夢想，就是可以常常出國旅行，或是跟朋友聚餐聊天。以前工作忙碌，抽不出時間旅遊，退休後時間多了，旅遊時間可以拉長，朋友聚會增多，相關支出也節節高漲。如果這方面資金準備不夠，旅遊夢也無法實現，最多只能做一些簡單、少花錢的休閒活動。想像中到處遊山玩水的生活，需要準備不少金錢才能實現。

③ 醫療費用、老年照顧是最大負擔。退休後最大風險是健康，隨著年齡增加，各種疾病、醫療費用需求跟著升高，也是最需要用錢的地方。我有一個朋友，從銀行退休後正要享受快樂退休生活，沒想到退休不到 5 年就罹患失智症，不僅家人照顧吃力，最終必須聘僱外傭照顧，財務負擔不輕。

從以上 3 大支出可以發現，退休後需要用錢的地方反而更多，退休金的準備，絕對比想像中的還更多。為了過好退休生活，從現在起可以預做 3 個準備：① 40 歲起，每月至少存收入的 10%；50 歲起，每月存收入的 30%，加速累積退休金。② 檢視醫療險保障範圍，在能力許可下增加高齡醫療保障。③ 真的準備不足，再考慮以房養老，以出售或抵押房地產來支應老年生活。唯有事先做好準備，才能讓退休生活更精彩。

(本專欄僅代表專家個人觀點)

來源：《Money 錢》 2019 年 3 月

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