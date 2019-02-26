英國零售商合併案有望破局 KKR欲介入

如英國政府禁止大型生鮮零售商 J Sainsbury 以 73 億英鎊併購其競爭對手 Asda，私募股權基金 KKR (KKR-US) 有望投標買下這間沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 的子公司。

據了解，KKR 主要業務為槓桿併購其他企業，將其獲利提高後售出或上市，獲取報酬。外媒傳 KKR 已與前 Asda 高層 Tony De Nunzio 合作，企圖併購該公司。

KKR 股價趨勢圖

KKR 預計將支付 65 億英鎊併購 Asda。然而，在英國零售市場不佳的前景下，為了獲得高額股權支持的良好報酬，KKR 將花心思來提高 Asda 的營收和利潤。

雖然該零售商沒有什麽債務可言，但華爾街預測，就算沃爾瑪持股 49% 及 Asda 舉債的狀況下，KKR 需募集的資金將達 22 億英鎊，而與這筆巨款的貸款費用相比，Asda 僅在 2018 年的最後 3 個月內將營收提高了約 1%，似乎不太符合投資報酬率。

數據顯示，目前 Asda 的 EBITDA 利潤率仍然停歇在略高於 3% 的水位。市場預估，假設 KKR 將公司 30% 的現金流償還債務，年報酬率將達 6%，遠低於 KKR 以往的 20% 標準。

根據 Breakingviews 的數據演算，如 KKR 要達標，併購後的 Asda 將需要每年將其 EBITDA 毛利增加 5%，營收成長 3%。在英國脫歐的不穩定因素，及廉價零售商 Aldi 和 Lidl 進軍英國的情況下，KKR 似乎可選擇更有魅力的標的物。