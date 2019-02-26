【永豐期貨】台指選擇權盤前－貿易戰持續樂觀 陸股瘋漲台股起舞

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 58 點至 10366 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 24.93 點，電子期逆價差擴至 - 1.42 點，金融期逆價差縮至 - 0.39 點。現貨部分，三大法人買超 160.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 817 口至 31251 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 687 口至 59388 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 764 口至 30313 口。

上週五川普會見中國國務院副總理劉鶴，市場對中美貿易戰達成協議抱樂觀期待，激勵美股三大指數再次全面收紅上漲，道瓊週 K 連 9 紅，並站上 26000 點大關再創今年來新高，加上川普周末推文表示將延後休戰期限，激勵週一亞股全數跳高開出，除了台積電、大立光均以跳空開高表態，而 5G 題材如聯發科、穩懋也搭配 MWC 發表會熱潮強勢大漲，盤中漲幅都超過 7%，電子類股成為今日上攻主力，而陸股一點過後再度擴大漲幅攻上 2900 大關，激勵尾盤出現資金湧入權值股，帶動指數走高以盤中最高價作收，終場加權指數上漲 68.01 點或 0.659%，收在 10390.93 點，成交量能 1340.31 億，較前一日增加 164.57 億。整體而言，今日亞洲股市在中美談判樂觀進展下強勢走高，尤其陸股一舉跳空躍過年線站上 2900 大關，台股也將去年 10 月 11 日的空方缺口回補大部分幅度，後續指數有望持續向年線挑戰，不過目前指數與月季線乖離率較大，投資人需留意追高風險。

選擇權分析

週選擇權未平倉量部分，OI 最大量支撐壓力區由 10250~10400 擴至 10250~10450 點，上檔支撐上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.48 升至 1.48。VIX 下降 0.34 至 12.71，創 2018 年 9 月以來最低。而外資、自營商今天在選擇權的操作上都呈現買 call、賣 put 的動作。整體而言，選擇權多項籌碼指標均呈現偏多架構升溫。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。