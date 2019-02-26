TOYOTA RAV4預接單衝破2000台 成長逾5成 和泰車業績踩油門

車市龍頭和泰車 (2207-TW)3 月初即將推出歷年人氣不敗休旅車款 RAV4 改款，目前已開放預接單，銷售優於預期，和泰車今 (26) 日指出，銷售僅逾 1 周接單已超過 2000 台，較上一代成長逾 50%，預計到 3 月 4 日發表會前將上看 3000 台。

和泰車指出，自 2 月 15 日開放全新 RAV4 預接單後，至今日已接到 2000 張以上訂單，較上一代預接表現好超過 50%。

其中，白色車款最熱門，在預接單中占達 50%，其次為灰 18%、黑 14%、銀 12%；而 2.0 汽油版占比 55%、2.5 汽油版 15%、2.5 油電版 30%。

和泰車也指出，2.0L 汽油旗艦版、2.5L 汽油 ADVENTURE 4WD 版和 2.5L Hybrid 旗艦 4WD 版等 3 個規格中的最高等級，更是幾近缺貨。

和泰車從金豬年開紅盤以來，漲幅逼近 15%，股價最高來到 339 元，創 1 年以來新高價位。

儘管近年國產車表現低迷，不過，法人指出，和泰車迎來產品大年，多款新車型將集中於今年發表，除了 1 月推出 Yaris Crossover，2 月推出第 4 代小改款 Prius，3 月還第 5 代全新 RAV4 車系、第 12 代全新 Corolla Altis 兩款重量級新車型登場，，有利 TOYOTA 品牌大反攻，和泰車在國產的銷售動能可望明顯轉強。