內資熱 外資降溫 中國股市短線有修正壓力?

昨 (25) 日，中國滬深兩地股市成交總額達到人民幣 1.04 兆元，突破兆元大關，創下 2015 年 11 月以來新高。

根據 Wind 數據顯示，主力資金淨流入近人民幣 180 億元，其中，中小板淨流出人民幣 595 萬元，創業板淨流入人民幣 24 億元，滬深 300 則是淨流入人民幣 119 億元。

至於從資金流入的類股來看，昨 (25) 日有 17 個類股呈現主力資金淨流入的情況，其中以非銀行金融產業為最高，淨流入資金達人民幣 43.68 億元，其次是銀行、計算機，淨流入資金分別為人民幣 39.36 億元、34.31 億元。而通信類股則是位居淨流出規模之首，淨流出資金達人民幣 27.63 億元。

至於，北上資金部份，根據 Wind 數據顯示，北上資金呈現淨流出人民幣 7.16 億元，結束連續 18 個交易日的淨流入的局面。雖然外資出現淨流出，但目前只有一天的數據，且未來還有 MSCI 擴大 A 股因子因素，所以資金流出是否將成為中長期趨勢，值得留意。

圖: wind

不過，在短線上，指數有過熱的情況。業內人士表示，從過去幾次陸股底部的結構來看，上證綜指在 1996 年 1 月的 512 點、2005 年 6 月的 998 點、2008 年 10 月的 1664 點、2012 年 12 月的 1949 點，等點位一度反彈上漲 20%～25%，之後都出現較大回檔幅度。而今年以來指數漲幅已接近 20%，因此大盤需要再一次的回檔，才有機會進入一波牛市。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺則表示，預期短期指數將可能出現回檔修正，但以全年來看仍是看好今年中國股市的發展，主要在於去年中國股市表現較差，相對於其它國家股市而言較便宜。