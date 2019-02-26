智原去年純益2.6億元 年減逾6成 EPS 1.06元

IC 設計智原 (3035-TW) 今(26)日召開法說會，並公告去年財報，稅後純益為 2.63 億元，年減 68.5%，每股純益 1.06 元；第 4 季純益 0.79 億元，季減 9.8%，每股純益 0.32 元。

智原第 4 季營收為 13.52 億元，季減 3.9%，反映淡季壓力，毛利率 52.7%，季增 1.1 個百分點，營益率 6.3%，季減 1.5 個百分點，業外收益 1300 萬元，優於上季虧損 1000 萬元，稅後純益 0.79 億元，季減 9.8%，每股純益 0.32 元。

智原去年營收 49 億元，年減 8.2%，毛利率 53.1%，年減 3.5 個百分點，營益率 5.8%，年減 0.1 個百分點，業外收益 3300 萬元，優於前年 1600 萬元，稅後純益 2.63 億元，年減 68.5%，每股純益 1.06 元。

智原指出，第 4 季是傳統淡季，但量產延續動能逆勢成長達 8.7 億元，季增 3.2%，主要應用包含智慧電錶、高解析度投影機、PoS、虛擬貨幣等應用。

委託設計 (NRE) 方面，公司近年積極調整接案方向，除瞄準設計複雜度高及生命週期長的應用，同時放大自有 IP 優勢，第 4 季 NRE 收入雖較上季下滑，但受惠認列組合優化，推升毛利率上升至 52.7%。

回顧 2018 年，智原完成先進製程佈局，整體營收在轉型後歷經結構性改變，NRE 營收達 13 億元，大幅成長 107%，營收佔比提高至 26%。

智原強調，近年依循規劃積極拓展應用的廣度與深度，NRE 新案量連年成長，2018 年 NRE 營收大增，展現過去累積成果，今年將積極掌握 ASIC 成長契機，聚焦利基應用與人工智慧，持續維持營運動能