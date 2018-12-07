出貨遞延 朋億11月營收月減23%

半導體暨面板製程供應系統廠朋億 (6613) 公布 2018 年 11 月合併營收為 2.51 億元，較上月 3.28 億元減少 23%，主要是因部分客戶因素導致設備出貨進度稍有短暫遞延所致，再者因本年度依據國際財務報告準則 (IFRS) 第 15 號公報認列營業收入，在 2017 年度基期營收數字不同且較高的情況下，致使單月營收年減 59%；累計 2018 年 1 至 11 月合併營收達 45.26 億元，較去年同期成長 54%。由於朋億整體營收超過 8 成來自旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務的業績貢獻，而高潔淨度化學品供應與分裝系統設備為包括半導體、光電廠等整體製程前段的廠務系統設備，係為新廠建置中優先設計布建的設備之一，加上，朋億掌握化學品在輸送物質包含強酸、強鹼符合高度安全性的要求、設備潔淨度及穩定性高的關鍵技術，為此，公司透露，具備良好的訂單能見度。



朋億自 2015 年以來，每年均保持獲利的穩定水準，公司也保持一貫高現金股息配發股利政策，觀察朋億過去三年現金股利配發率均維持超過五成的高水準。今年全年獲利可望持續站穩高檔水準、且維持以往高現金股息配發之股利政策；再者，朋億目前在手訂單能見度仍維持高水準，以設備出貨及施作工程穩定進度下，雖第四季營運可能因客戶因素導致設備出貨進度稍有短暫遞延，但展望明年朋億將持續擴大旗下廠務 / 製程設備於全球高科技產業市場之占有率，並積極拓展環保領域的業務合作機會，以期陸續開花結果，有助未來整體營運保持良好的成長力道。