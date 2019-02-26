【富蘭克林華美】富蘭克林華美新興國家固定收益基金 3月26日正式開募

回應市場期待，更看好新興國家收益成長投資價值，富蘭克林華美投信與富蘭克林顧問公司合作推出的「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」，將於 3 月 26 日開始募集，提供累積型、配息型、後收 NB 型彈性選擇，並設有新台幣、美元、人民幣、南非幣多元計價級別，充分滿足投資人資產配置需求。

隨升息放緩、貿易問題紓解，新興債市的利空因素正在消散，取而代之的是國家體質改善、貨幣評價面偏低、高殖利率等投資優勢。富蘭克林華美新興國家固定收益基金擬任經理人張瑞明表示，現階段新興市場債券約可提供 6.5% 的到期殖利率，並擁有 BBB 等級信評 ，隨新興國家整體體質改善，貨幣走勢已低於金融危機水準 ，景氣觸底回溫可望創造向上動能，適合透過基金在追求債息收入、資本利得的同時兼顧債信品質，此時正是極佳投資時機。

本次在台灣推出的富蘭克林華美新興國家固定收益基金，由富蘭克林顧問公司直接操作管理，其隸屬於富蘭克林坦伯頓投資集團旗下之「坦伯頓全球宏觀團隊」，該團隊經歷 30 年以上多空循環淬鍊，率領富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金自 2009 年起至 2018 年 4 月累積海內外得獎? 數共 140 座 ，實力備受肯定。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金設計上貼合台灣投資人的理財需求，於美元、南非幣外，增加新台幣與人民幣級別。其中新台幣級別幫助配息活用更彈性，人民幣級別則反映台灣投資人資產持有狀況，減少自行換匯成本，並能滿足投資人分散外幣資產與提升資金運用效率的需求，適合納入核心資產配置，長期參與新興市場經濟成長。



1. 資料來源：彭博資訊，以 ICE 美銀美林債券指數為例，該指數綜合信評採穆迪 / 標準普爾 / 惠譽信評之簡單平均。截至 2019/1/31。

2. 摩根大通新興市場貨幣指數，截至 2018 年 12 月 31 日。

3. 資料來源：理柏、晨星、晨星暨 Smart 智富、彭博商業周刊 (Bloomberg Businessweek) ，統計自 2009 年以來，截至 2018/4/30，獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

本基金主要投資於新興市場國家，由於政治與經濟環境相對較不穩定，債券市場規模也較成熟國家為淺碟，故可能面臨較高的政治、經濟變動風險，而有無法償付本金及利息的債信風險。

本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

投資各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。

