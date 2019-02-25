【富蘭克林】投資人逢高調節，資金流出股票型基金

EPFR 統計：資金流出多數股票型基金，債券型基金則持續吸金

美中貿易協商進展正面，提振主要股市持續走升，然而今年以來多數股市反彈強勁，投資人逢高調節，多數股票型基金遭資金淨流出、而資金持續流向債市，依據研究機構 EPFR 統計 2019/02/14-2019/02/20 基金資金流向顯示，股票型基金遭資金淨流出 127 億美元，美國股票型基金則遭資金淨流出 43 億美元，日本股票型基金為資金淨流出 11 億美元，歐洲股票型基金為資金淨流出 39 億美元；整體新興市場股票型基金遭資金淨流出 5 億美元，為今年以來首度資金淨流出。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，美中貿易協商持續釋出正面發展，加上聯準會維持偏鴿派政策基調，帶動全球股債資產齊揚，預期原定 3/1 美中休戰期限有機會獲得延長，而三月初中國兩會可望推出新的刺激政策，有助維繫盤面樂觀氛圍，在美股並未出現帶量長黑之前，建議投資人可維持偏多操作，三月中旬之後留意股市可能利多出盡、回歸基本面行情，擔心股市震盪者可先透過側重拉丁美洲的全球債券型基金、新興當地貨幣債券型基金與美國平衡型基金佈局，並留意股市逢回加碼機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人桑娜 ‧ 德賽指出，市場目前預期聯準會下一步行動是降息的想法是錯誤的，因為聯準會一月份的隱忍很大程度上是反映股市現狀，因此預期股市上漲和經濟強勁意味著債券漲勢將難以維持；今年以來美國公債的上漲，替投資人在下半年聯準會進一步釋放收緊政策信號之前，提供賣出或做空公債的機會。

過去一週債券型基金獲資金淨流入 46 億美元、連續 7 週資金淨流入，投資等級債券型基金獲資金淨流入 23 億美元，高收益債券型基金獲資金淨流入 5 億美元，新興市場債券型基金小幅資金淨流出 3 千 9 百萬美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，美國勞動力市場仍然強勁，薪資和潛在通膨壓力繼續走升，預期聯準會 2019 年仍將升息，將持續藉由放空美國公債、拉高持債殖利率與降低存續期間之策略來因應美國利率走升風險；並藉由配置高息的新興國家公債，以分享該國較強的政經基本面和貨幣升值機會，尤其如巴西、墨西哥、印度等國通膨減緩，可望締造公債資本利得機會；目前看好國家包括相繼提出親市場改革政策的墨西哥和巴西、政府財政政策嚴謹的印尼與歷經莫迪政府過去數年改革的印度。

亞洲股市外資動向：外資於多數亞股市場買超

投資人對於美中貿易談判進展寄予樂觀期待，正面情緒推升新興亞股收高；過去一週外資於多數亞洲市場買超，其中以台股買超金額最高、獲外資買超 7.59 億美元。(附表三)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，受到聯準會態度轉向鴿派、美中貿易談判正面預期等因素激勵，新興市場今年以來大幅彈升、投資情緒樂觀，我們認為新興市場後續仍具表現空間，主要受到以下因素支撐，包含：新興市場與成熟國家經濟成長差距拉大、新興國家匯率低估、政府持續改革、無論本益比或股價淨值比等評價面相較於成熟市場仍大幅折價。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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