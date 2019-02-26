貴金屬盤後─全球股市上漲吸金 黃金收低3.30美元

黃金價格週一收低，全球股市上漲，使得黃金缺少避險買盤。中美貿易談判進展，為投資人焦點。

分析師說，黃金過去幾週上漲後，今日有少量獲利了結賣壓。投資人對股市的胃口持續。但中國的黃金現貨買盤，則有助支撑黃金。

4 月黃金下跌 3.30 美元，或 0.3%，收於每盎司 1329.50 美元。3 月白銀下跌 8.4 美分，或 0.5%，至每盎司 15.83 美元。

川普總統週日表示，北京與華盛頓的談判有具體進展，他願意延後加徵關稅的 3 月截止期限，希望能解決中美長期的貿易歧見。

分析師說，面對貿易協議的樂觀，上週結束前，黃金守勢良好，顯示黃金多頭可能擺脫美元的動盪，轉而注意黃金現貨需求。

但貿易發展引發了全球股市的胃口，週一，上海綜合指數收高 5.6%。美國股市今日亦走高。當股市上漲，黃金易於受到壓力。但週一，黃金跌幅受限，中國為世界最大黃金購買國之一，有助抵銷部份黃金賣盤。

美元指數今日收盤報 96.495，少有變動。今日稍早，美元指數下跌，則有助支撑黃金價格。

由於聯準會 (Fed) 在政策會議中，未表示 2019 年將持續升息，市場預期未來一年，Fed 將不會升息。

其他金屬交易方面，鈀金期貨擴大漲幅，再創新高點。3 月鈀金上漲 2.4% 至每盎司 1496.50 美元。

4 月白金上漲 0.9% 至每盎司 853.60 美元。

銅期貨下跌 0.2% 至每磅 2.945 美元。但今年以來仍上漲近 12%。