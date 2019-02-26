美股盤中─川普延後貿易協議截止期限 道瓊上漲200點

美國股市週一上漲。川普總統說，他將延後對自中國進口商品加徵關稅。該談話支撑了股市上漲。

台北時間 00:07

道瓊工業平均指數上漲 201.28 點或 0.77% 至 26233.09。

Nasdaq 指數上漲 70.07 點或 0.93% 至 7597.61。

S&P 500 指數上漲 20.44 點或 0.74% 至 2813.11。

川普在發布的推文中說，美國不會於 3 月初對自中國進口的商品加徵關稅。他指出全球兩個最大經濟體的雙邊談判，有了具體的進展，包括保護智慧財產權與技術轉移問題。但他並未說明新的貿易協議截止期限。

川普推文發布後，中國大陸股市上漲。上海綜合指數大漲 5.6%，創 2015 年 7 月 9 日以來，最大單日漲幅。

川普上週說，3 月初的截止期限並非魔幻日期。該談話在暗示截止期限可能延後。消息人士上週告訴 CNBC 說，美國與中國亦討論了川普與中國國家主席習近平於 3 月底在佛羅里達州會晤事宜。

分析師說，市場似乎預期一項貿易協定很快就會達成。

上週，美國股市大幅上漲。道瓊與 Nasdaq 連續第九週週線上漲，S&P 500 於過去九週以來，第八週週線上漲。

分析師說，股市氣氛已較 2018 年 12 月的悲觀，小幅轉佳，但樂觀程度遠不及去年此時。