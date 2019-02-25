【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國總統川普表示將延後課徵中國關稅一個月，帶動今日及週五美股電子盤期貨上漲，在美股期貨上漲帶動下，今日台股開盤隨即走升，加上 MWC 展上，華為推出 5G 手機，在多鏡頭的趨勢帶動下，5G 及鏡頭相關概念股強勢上攻，支撐台股維持上升趨勢，終場台股上漲 0.66%。

《國際金融市場焦點分析》

此次第七輪之中美貿易談判就在技術轉讓、知識財產權保護、非關稅壁壘、服務業開放、農業以及匯率等方面的具体問題上取得實質進展，加上美國總統川普表示，將延後中國 2000 億美元商品關稅上調時間一個月，帶動今日 A50 指數及上證指數開盤上漲，在午盤後，在市場成交額大幅度上升影響下，券商類股集體漲停，推動 A50 指數上漲近 6%。

《國際商品市場焦點分析》

美國煉油廠逐漸進入春季檢修中，原油庫存再度攀升，同時美國本土產量再度攀升至刷新紀錄的 1200 萬桶 / 日，抵銷了部分 OPEC + 減產的效果，不過美中貿易談判樂觀預期推升股市，同時美國頁岩油鑽井數量近期有下滑跡象，WTI 油價週五震盪收漲於 57 美元之上；股市走高下避險需情持續減退，同時美元維持在高檔不利金價，不過人民幣近期強勢給予支撐，金價溫和反彈守住 1230 美元。

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