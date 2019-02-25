雙因素帶動 安集去年EPS創高 每股賺2.42元

太陽能模組廠安集 (6477-TW) 今 (25) 日公告去年第 4 季與全年財報，第 4 季稅後純益 6449 萬元，季減 13.5%，年增 2.37 倍，每股純益 0.69 元，為歷史次高。受惠電廠獲利穩定，加上模組銷售暢旺，帶動去年全年稅後純益達 2.26 億元，年增 2.02 倍，每股純益 2.42 元，全年純益與 EPS 同創新高。

安集去年第 4 季營收 4.47 億元，季減 12.18%，年減 2.4％，毛利率 24.4%，季增 0.5 個百分點，年增 8.8 個百分點，營益率 18.8%，季減 0.8 個百分點，年增 7.7 個百分點；稅後純益 6449 萬元，季減 13.5%，年增 2.37 倍，每股純益 0.69 元，為歷史次高。

安集去年全年營收 17.95 億元，年增 41%，毛利率 22.3％，年增 4.5 個百分點，營益率 17.3％，年增 5.4 個百分點；稅後純益 2.26 億元，年增 2.02 倍，創新高，每股純益 2.42 元，創新高。

安集本業以太陽能模組與電廠售電收入為主，全年售電收入高峰落在第 2 與第 3 季，又以第 3 季表現最為亮眼，平均每日電費收入可超過 100 萬元，去年全年電廠累積建置量約 58.4MW(百萬瓦)。安集指出，去年純益年增 2 倍，主要受惠電廠獲利穩定，加上模組銷售暢旺，產能利用率增加，帶動單位成本下降所致。

受惠營運面從太陽能模組跨入建置電廠效益漸顯，在去年太陽能產業一片慘澹下，安集仍能維持獲利表現，去年第 2 季與第 3 季接連改寫單季 EPS 新猷，雖然第 4 季未能超越第 3 季表現，但 EPS 也維持 0.65 元的高檔表現，寫下歷史次高成績。

展望今年，安集董事長黃國棟表示，電廠營運的獲利表現將會優於去年，對模組業務今年展望也樂觀看待。安集今年全年電廠累積裝置量，預估將再攀升至 60MW。