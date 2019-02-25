2020拚連任 研究機構：川普想要貿易協議而非戰爭

根據《彭博社》報導，美中貿易談判前景樂觀，美國總統川普宣布，擬延長貿易戰「休兵期」1 個月左右；對此，國際金融研究所 (Institute of International Finance) 中國研究負責人 Gene Ma 認為，2020 總統大選逼近，川普已無太多時間，「他想要的是協議，而非 (與中國的) 戰爭。」

川普曾揚言，若美中雙方無法在 3 月 1 日前達成貿易協議，他將把價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅稅率，從 10% 提高至 25%；如今，川普不僅將貿易戰「休兵期」延長，並稱若兩國取得更多進展，他將與中國國家主席習近平，於佛州「海湖莊園」會面，協商貿易協議最終版本。

對於上述情勢發展，Gene Ma 研判，川普延長貿易戰「休兵期」，是為了達成協議，以利爭取連任；而北京當局應該會增加購買美國商品，強化對智慧財產權的保護措施，並淡化「中國製造 2025」，但不太可能減少對本土產業的補貼、扶植。

國泰君安證券經濟學家 Hua Changchun 表示，兩國可能於 3 月下旬達成協議，關稅不會進一步提高，「但這不意味著衝突告終，而是進入『後貿易戰時代』」，中美都將試圖加強對全球經濟遊戲規則的控制。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 經濟學家 Louis Kuijs 稱，貿易戰「休兵期」延長，是個積極訊號，但不代表艱難的談判即將結束，「中國產業政策、中國崛起等趨勢，不太可能在短時間內消退。」

中國證券報的 Li Yishuang 指出，川普延長貿易戰「休兵期」，顯示雙方都有達成協議的強烈意願；但重點在於，中國要如何履行承諾？尤其是政府對企業補貼的部分，可預期的是，協議的執行不會太順利，仍可能出現衝突。