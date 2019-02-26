

◆盤勢分析

1. 趕在 3/1 最後期限之前，美國川普總統週日在推特上稱貿易談判有進展，並期待中美雙方簽訂協議，無限期擱置將價值 2000 億美元中國貨品進口關稅自 10% 調升至 25% 的威脅，中美關稅議題正面進展，推動全球股市上升，週一美國四大指數持續走高，惟尾盤漲幅稍有收斂，終場四大指數以小漲做收。美國四大指數短、中多格局不變，惟去年下半年高點逐漸來到，壓力將漸漸沈重。

2. 由於美股持續上漲，激勵週一亞股全面開高，台股亦呈現開高走高格局，電子股表現優於金融、非金電，終場指數上漲 68.01 點，漲幅 0.66%，收在 10390.93，成交金額稍稍放大至 1338.72 億元。

3. 觀察台股技術面，元月初以來盤堅格局不變，短、中期均線呈現多頭排列，日 KD 指標維持高檔強勢格局，量能尚未明顯失控，短、中多格局仍在延續，惟上檔走跌的年線壓力在 10482，去年前三季大頭部型態壓力頸線在 10500 附近，且元月份以來台股累積漲幅已大，一旦台股出現成交金額放大過速且震盪幅度加大的情況，短線或有震盪壓力，不過短、中期均線走揚情況下，預料下檔空間有限，台股指數即便拉回，去年 12 月初型態高點 10148 將有支撐。總括而論，台股短多格局不變，惟壓力漸漸增加，近期或有震盪，下檔空間有限，操作上採震盪逢回留意策略因應。觀察台股籌碼面，外資 + 123.85 億元、投信 + 5.98 億元、自營商 + 30.55 億元，三大法人合計買超 160.37 億元。

4. 在櫃檯市場部份，櫃檯市場去年 10 月底先行見低後領先集中市場展開上攻，近期走勢稍稍趨緩，可視為台股能否持續上攻的先行指標，幾檔佔櫃檯權值的個股，電子股觀察 6488 環球晶、5347 世界先進、3105 穩懋、8299 群聯，生技股觀察 8436 大江、4147 中裕。

5. 觀察台股盤面結構，電子 + 1.01%、金融 + 0.22%、非金電 + 0.29%、櫃檯市場 + 0.29%，週一電子股為盤面主流，金融、非金電則是陷入整理，權值電子股維持穩健上攻，次產業族群以網通、PCB、IC 設計、連接線器、MWC、工業電腦、散熱較有表現；金融股維持落後補漲模式，部份個股能夠創下新高，惟佔權值指標股上漲力道欠佳，金融股僅能個股表現；至於非金電，汽車相關、機電、紡織、醫材，短線較值得留意。

6. 在電子股部份，週一電子股佔大盤成交比重，為三大區塊表現最強勢者，權值電子 2301 光寶科、2308 台達電、2330 台積電、2454 聯發科、2382 廣達維持強勢格局，次產業族群以網通、PCB、IC 設計、連接線器、MWC、工業電腦、散熱較有表現，網通指標股 3704 合勤控、6263 普萊德，操作上留意 6285? 碁、2345 智邦、5388 中磊；PCB 指標股 2383 台光電、4958 臻鼎 - KY、6552 易華電、5340 建榮，操作上留意 3037 欣興、4927 泰鼎 - KY、6213 聯茂；IC 設計指標股 2454 聯發科、2379 瑞昱，操作上留意 3443 創意、8016 矽創、2458 義隆電；連接線器指標股 1582 信錦、3605 宏致、3501 維熹、6115 鎰勝，操作上留意 3533 嘉澤、3023 信邦；MWC 已經開展，相關概念股聚焦 3008 大立光、2439 美律、3105 穩懋；工業電腦指標股 6414 樺漢、6245 立端、2395 研華；散熱指標股 3017 奇鋐、3338 泰碩。

7. 在金融股部份，近期落後補漲，週一在三大區塊中表現最弱，不過金融類股中不乏創新高個股，例如 2834 台企銀、2880 華南金、5880 合庫金，但是佔權值指標股 2881 富邦金、2882 國泰金持續弱勢整理情況下，整體金融股恐怕僅能個股因應。

8. 至於非金電，近期亦有隨著指數上攻，惟強勢族群的續攻力道較不足，短線以汽車相關、機電、紡織、醫材較值得留意，汽車相關指標股 2207 和泰車、2231 為升、5288 豐祥 - KY，操作上留意 2115 六暉 - KY、8255 朋程；機電指標股 1513 中興電、2049 上銀，操作上留意 1515 力山；紡織指標股 1402 遠東新，操作上留意 1440 南紡、1409 新纖；醫材指標股 1733 五鼎、4163 鐿鈦，操作上留意 4107 邦特、4104 佳醫。

9. 報載 2633 台灣高鐵公佈去年財報，受惠認列所得稅利益回沖，以及運量穩定成長，去年全年稅後盈餘突破百億元大關，達 106.96 億元、YOY+100.31%，EPS1.90 元，雙雙創下歷史新高，技術面在短線均線糾結後或有上攻機會。

