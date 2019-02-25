【日盛投顧】短多格局延續中 上檔壓力漸漸沈重

◆盤勢分析

1. 由於美股持續上漲，激勵週一亞股全面開高，台股亦呈現開高走高格局，電子股表現優於金融、非金電，終場指數上漲 68.01 點，漲幅 0.66%，收在 10390.93，成交金額稍稍放大至 1338.72 億元。

2. 觀察台股技術面，元月初以來盤堅格局不變，短、中期均線呈現多頭排列，日 KD 指標維持高檔強勢格局，量能尚未明顯失控，短、中多格局仍在延續，惟上檔走跌的年線壓力在 10482，去年前三季大頭部型態壓力頸線在 10500 附近，且元月份以來台股累積漲幅已大，一旦台股出現成交金額放大過速且震盪幅度加大的情況，短線或有震盪壓力，不過短、中期均線走揚情況下，預料下檔空間有限，台股指數即便拉回，去年 12 月初型態高點 10148 將有支撐。總括而論，台股短多格局不變，惟壓力漸漸增加，近期或有震盪，下檔空間有限，操作上採震盪逢回留意策略因應。觀察台股籌碼面，外資 + 123.92 億元、投信 + 5.98 億元、自營商 + 30.55 億元，三大法人合計買超 160.45 億元。

電子股為盤面主軸 聚焦網通、IC 設計與連接線器

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 1.01%、金融 + 0.22%、非金電 + 0.29%、櫃檯市場 + 0.29%，週一電子股為盤面主流，金融、非金電則是陷入整理，權值電子股維持穩健上攻，次產業族群以網通、PCB、IC 設計、連接線器、MWC、工業電腦、散熱較有表現；金融股維持落後補漲模式，部份個股能夠創下新高，惟佔權值指標股上漲力道欠佳，金融股僅能個股表現；至於非金電，汽車相關、機電、紡織、醫材，短線較值得留意。