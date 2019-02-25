〈MWC登場〉跳過折疊機 LG推雙螢幕5G手機 力拼重振銷量

南韓 LG 電子 (066570-KR) 週日 (24 日) 推出了一款 5G 智慧手機，配備雙螢幕，是這家手機製造商在重振萎靡不振的銷量，所做的最新嘗試。

在中國競爭對手華為、小米崛起情況下，全球第 7 大智慧手機製造商 LG 去年的銷量下滑了 4 分之 1。在 MWC 上，這兩家中國企業都推出了 5G 手機，小米 5G 版 MIX 3 預計售價 680 美元，而華為則是用 2600 美元的折疊手機，挑戰智慧手機的價格上限。

LG 暫時不推折疊螢幕，推出的方案是雙螢幕的新款 V50 ThinQ，利用獨立工作的兩個螢幕，讓使用者可以在一個螢幕上觀看電影，而另一個螢幕上瀏覽網頁。

早前 LG 表示，公司在 2019 的 CES 上，已發表了全球首款可捲曲的 OLED 電視，實際上，公司在可折疊螢幕的技術上已做好準備，但從現實角度，如今離商業化還嫌早。

LG 推 5G 新機 (圖取自英文公關稿)

與此同時，LG 也發布了另一款新機 G8ThinQ，並稱可以透過識別手掌中靜脈的形狀、厚度和其他個人特徵來解鎖。此外，相機的前鏡頭採用德國英飛淩科技開發的感測器晶片，可以三維掃描，因此能夠提供更安全的臉部解鎖。

LG 產品部 David Montanya 表示，LG 的解鎖方式，比起蘋果公司的 FaceID 更難以欺騙，因為使用者手掌的靜脈結構與其他任何人相同的情況不足 10 億分之一。

就規格上來看，V50 ThinQ 搭載 Qualcomm Snapdragon 855 晶片，強調能夠提供比起 4G 快上 10 倍的高速上網體驗，螢幕為 6.4 吋 19.5:9 QHD+ OLED FullVision，不過第二個螢幕受限其較大的邊框，呈現約為 6.2 吋。

LG G8 ThinQ 除了手掌靜脈認證技術與臉部辨識功能，機身後置指紋辨識器，提供多元辨識方式，搭載 Qualcomm Snapdragon 855 與 6.1 吋 19.5:9 QHD+ OLED FullVision 螢幕。

LG 沒有設定發表日期或公布新手機的價格，但表示 5G 手機將在今年上半年上市。