乙烯下游PE、PVC價格反彈 化解台塑、華夏、亞聚成本壓力

國際油價試圖在 60 美元築底，塑化產品報價有止跌回穩跡象，本週五大泛用塑化，PE(聚乙烯)系列產品反彈幅度落在 3～5%，而 PVC(聚氯乙烯)上漲逾 1%，上游原料乙烯跌到 840 美元，創下近三年多新低，化解台塑 (1301)、亞聚(1308)、華夏(1305) 相關個股成本壓力。中美貿易戰暫時休兵，本週五大泛用塑膠止跌回穩，當中以 PE 族群報價彈升幅度最大，根據 Platts 資料顯示，LLDPE(線性低密度聚乙烯)上漲逾 5%，報價回到 1020 美元，LDPE(低密度聚乙烯)、HDPE(低密度聚乙烯)分別上漲 4%、3%，報價各為 1030 美元、1 千美元，PE 產品報價重返 1 千美元、乙烯報價跌至 840 美元，這有助於 PE 相關個股利差擴大。



乙烯占下游塑化衍生物 PE 比重成本比重最高，幾乎是一噸對一噸，乙烯居高不下壓縮 PE 族群獲利表現，亞聚 10 月小虧 4.5 萬元，若是 PE 報價能夠持穩，乙烯成本適度下降，未來 PE 利差可望轉正。



中美貿易戰暫停明年 1 月加徵關稅，影響 PVC 來料加工的意願，惟華北空污轉趨嚴重，PVC 限產供應減少，印度雨季、排燈節已過，建材、公共工程需求轉強，PVC 報價相對持穩，上漲到 870 美元，這對於台塑、華夏第四季營運有正面助益。

