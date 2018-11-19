華夏預期 本波需求可望延續到明年元月 明年需求成長大於產能成長

華夏 (1305) 第三季 PVC(聚氯乙烯)銷售量較前一季來得低，以及高價乙烯的影響，單季稅後淨利 2.39 億元，季減率 37%，每股稅後盈餘 0.47 元，華夏表示，10 月銷售開始回升，印度排燈節後買盤出籠，需求可望延續到明年元月左右，至於明年需求成長幅度仍將高於產能成長幅度。華夏前三季營收 112.99 億元，年增 3.4%，PVC 銷售量約 25.9 萬噸，VCM 約 3.8 萬噸、PVC 製品約 5.3 萬噸，以及鹼氯約 3.7 萬噸左右，累計前三季稅淨利約 11.63 億元，年增率 28%，每股盈餘 2.3 元。



華夏外銷市場以孟加拉、印度兩地為主，伴隨印度雨季結束、印度盧比止貶回升、PVC 價格跌幅達滿足點，10 月中旬 PVC 買盤浮現，另一波買盤則是排燈節後；至於孟加拉前十個月 PVC 進口量預估增加 20%，遠超過市場原先預期，雨季後加工明顯轉旺，中長期 PVC 需求也看好。



第四季美國 PVC 製造廠，例如：Shintech、OxyChem 及 Westlake 相繼進行局部歲修，或產線故障停車，VCM、PVC 供應受限，美國廠家企圖調漲內、外銷售價，美國貨源在印度及中國大陸之供給出現部分缺口，有利亞洲 PVC 供應廠商就近爭取供貨。



至於明年展望，華夏總經理林漢福表示，即使 EDC(二氯乙烷) 價格逐步走揚，但中長期沒有人看壞 PVC 前景，明年需求年增率約 5～6% 之間，供應增加幅度比需求來得小，以乙烯下游衍生物來看，PE(聚乙烯) 對於乙烯成本幾乎 1 噸比 1 噸，PVC 生產除了乙烯之外，還要有氯氣、鹼廠以及電廠等其他條件配合，對於乙烯成本依賴不像 PE 那麼高，以目前環保條件，一座 PVC 蓋下來成本是 PE 的 2～3 倍，也限制新產能開出。

