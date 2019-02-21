2019年首仗開打 雷軍：小米不放棄性價比 歐洲是今年重點

經過 7 天連續劇般的預熱，小米 9 在昨 (20 日) 發布會上，公開了最後的價格懸念—人民幣 2999 元 (約新台幣 13750 元) 起。雷軍表示，有可能這是最後一次小米的旗艦機在 3000 元以內了。

「極致性價比」一直是小米手機定價的標準，也為小米的崛起立下了汗馬功勞，但同時也成為小米發展的障礙。前次小米將 MIX 3 定價人民幣 3299 元，但最終銷量並不理想。

雷軍表示，性價比不等同於便宜，小米品牌不會放棄性價比。此外，他還表示，小米手機今年仍將加快國際化步伐，重點是歐洲市場。而未來小米海外的收入將超過中國。

小米不放棄性價比

據稱，2019 年小米手機第一仗，小米押注了大量資源，推出前，小米內部對於是否漲價就爭論了很長時間，然而，雷軍本人堅持不願意漲價。

目前，小米有將近 1 萬名工程師，據雷軍公佈的資料，2018 年 1-9 月，小米研發投入超過了人民幣 40 億元。小米 9 的堆料足、成本高，這使小米 9 的定價成為一個空前的難題。雷軍很擔心，即使小米 9 推出一個內部覺得合理的價格，米粉也會覺得小米變了，雷軍變了。

雷軍透露，曾打算將小米 9 起售價定在 3299 元，但最終再三思考還是定在了 2999 元。這一價格雖然相較上一代的小米 8 貴出 300 元，但還是出乎了外界的預料。

小米藉由此次發布會，希望與紅米 (Redmi) 徹底切割。2 月 12 日，紅米獨立，小米把「性價比」使命交給了紅米，note 7 以 999 元定價面世。

雷軍說：「如果小米要往前走，我們應該有一條產品線死磕絕對體驗。」

發展重心轉向海外

除了追求極致體驗，小米也把重心轉向海外，目前小米在印度已經領先，雷軍表示，小米今年的工作重點是一定要拿下歐洲，先放下美國市場。

國際化已經成為小米營收增長的重要引擎。小米 2018 年第 3 季財報顯示，中國大陸的收入同比上升 20.9% 至人民幣 285 億元，而國際市場收入同比增長 112.7% 至人民幣 223 億元，國際市場的收入占總收入的 43.9%，實現了海外業務占比的新高。雷軍表示，預計國際市場的收入很快會超過中國。

除了小米之外，小米集團副總裁、紅米品牌總經理盧偉冰透露，獨立的紅米品牌除了追求極致性價比之外，還要承擔國際化的使命，今年紅米品牌也會加大國際化的拓展。