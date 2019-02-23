〈銀行搶房貸〉老行庫搶房貸有請E化試算平台助陣 申貸試算增貸申請立馬搞定

老行庫搶房貸客戶，除了比拚利率價格外，為順應市場趨勢，今年起也開始提供數位服務，建置試算平台讓客戶先估算利率、可申貸額度，吸引新客戶外；對於既有客戶如果想要增貸，也可線上申辦，藉由便利擴增客源。

房貸市場長年以來一直是公股行庫的天下，民營行庫為殺出生路，善用自身優惠，靠著 E 化平台提供額度、利率試算，完成線上身分認證後，輸入地址相關資料後，就能初步估算可貸額度與利率，對客戶來說，不僅省時也少了「被推銷」的壓力，頗受民眾青睞，也替銀行挹注不少房貸業務。

所謂的線上房貸試算平台，是透過彙整內政部實價登錄資料以及地區生活設施資訊，搭配 Google 地圖，讓使用者可迅速查知房屋周遭房價行情與鄰近生活圈設施，再透過實價登陸資訊，考量房屋條件與市場資訊，以大數據應用提供行情資訊給使用者參考。

公股行庫與時俱進，為了與民營行庫拚博房貸業務，近年來也開始搭建類似試算平台，除了提供新客戶試算房貸條件，老客戶若是想要拿名下不動產增貸，也能線上申辦，用便利性鞏固業務。

以近期新上線的兆豐銀行「房貸 e 把兆」為例，使用者只要輸入相關資訊，還可試算貸款額度、利率及依據自身需求，調整貸款期間、寬限期等條件，並進一步計算出每月還款金額，讓使用者快速了解其適用之房貸方案及相關貸款條件。

華銀也規劃在「華南快易貸平台」，新增線上房貸試算服務，讓客戶在一分鐘內迅速掌握可貸額度與利率。

彰銀則計畫在個人貸款線上融資平台上，新增既有房貸客戶線上增貸功能，讓自家房貸戶可透過線上自動審核機制，加快核貸進度，對銀行來說，E 化作業可降低行方作業成本，並透過便捷性留住客戶。