台塑看好3月步石化產品需求旺季 產品行情看漲

台塑 (1301-TW) 今年第 1 季因共 6 個廠安排歲修或工檢，使開工率降低至 90%，加上出貨天數也減少，營收預期將較去年第 4 季衰退。不過，受惠 3 月將進入石化產品需求旺季，台塑董事長林健男第 1 季看好的產品較去年第 4 季大增，包括 PVC、液鹼、HDPE、EVA、AE、AN 等，行情都可望持穩趨漲。

展望第 1 季，林健男指出，農曆春節過後下游客戶開工，明顯出現庫存回補，目前產品去化沒問題，加上 3 月進入石化產品需求旺季，亞洲有 10 家輕油裂解廠、共 583 萬噸產能將歲修，預期客戶買氣將好轉。

然而，國際局勢變數仍待觀察，包括近期世界銀行、國際貨幣基金等機構均預測全球經濟成長率將下降，顯然全球經濟下行風險加劇，不利原物料需求成長，BDI 指數也從高點下跌 62%，預期石化產品需求將較去年第 4 季減少，而中國為穩定經濟，推出獎勵補貼措施等方案，可望達到刺激消費成果，進而帶動 PVC、PP、AN、ＭＭA 與 AE 等需求。

此外，印度政府目前禁止無許可證廠商進口液鹼，造成原銷往印度市場的日、韓及中東液鹼同業，低價轉銷其他市場，使液鹼價格大幅下跌，不過，林健男認為，進口許可證可望在第 1 季解禁，且巴西氧化鋁廠第 2 季可望恢復全能生產，預期將帶動液鹼需求，價格可能因此觸底反彈。

另一方面，3 月起為鞋材旺季，市場對 EVA 需求與買氣可望逐漸提升，加上 EVA 同業第 1 季將歲修，影響亞洲產能 18.6%，有利支撐 EVA 價格上漲。

HDPE 部分，由於台塑 2 月外銷目標量已銷售完畢，4 月起亞洲輕油裂解廠進入歲修旺季，乙烯供應量減少，預期 HDPE 需求與價格可望從 3 月起逐漸升溫。