〈美元存款年後續熱〉美元定存年後熱度不減 民營行庫搶錢祭3字頭利率吸金

儘管聯準會 (FED) 會議記錄朝鴿派靠攏，壓抑美元漲勢，但看好外幣放款利差比起新台幣還是相對有賺頭，銀行今年仍將吸收美元存款列為重點業務，民營行庫更是延長戰線搶錢，包括花旗、星展、元大等銀行的美元定存，利率仍維持「3 字頭」，投資人不妨趁美元匯價回檔時，逢低分批布局。

美元向來是國人偏愛的外幣存款之一，銀行為拉高利差近年也積極衝刺美元外幣放款，為搶農曆年後資金商機，第一季前，包括星展與花旗都有美元外幣定存方案，元大銀行更將戰線拉長到 4 月底，大搶市場美元資金。

花旗銀行的美元定存方案，3 月 29 日前，從他行新存、匯入非美元新資金，並轉換為美元後辦理定存，單筆存滿 10 萬美元，7 天期利率可達 4.38%、一個月期利率也有 3.38%；如果是花旗銀存款戶，也可選擇將非美元資金轉成美元，單筆存滿 10 萬美元，7 天期與一個月期的存款利率分別為 3.88%、2.88%。

星展銀行鎖定財富管理與 OBU 客戶，提供美元優利存款，3 月底前，新資金單筆存滿 2 萬美元，3 個月期利率 3.15%、12 個月期 3.3%。

元大銀行近期新推出的「美利優」定存方案，4 月底前以臨櫃方式辦理美元定存，不論是新匯入或既有資金，單筆存滿 5,000 美元，同樣享有 3 字頭利率優惠，其中 3 個月利率 3.1%、6 個月期利率拉高至 3.15%。

資金不多又想參與美元存款者，可考慮選擇網路銀行承做，透過網銀換匯轉存，單筆存滿 1,000 美元，3 個月利率為 2.85%，選擇存滿 6 個月利率也有 3%。

不過，各家銀行位控款額度，對於優利存款都有資金額度上限，額滿就會提前宣布截止，想要搶優利存款的民眾除了動作要快，也要留意資金來源限制，例如有些銀行要求須透過新台幣或其他外幣換匯，再轉存美元，中間勢必有換匯價差，民眾心動前務必要撥撥算盤，才有機會賺到利差。