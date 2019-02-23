川普：透過行政命令來阻止華為5G銷售是一個備選方案

彭博資訊 2019年2月23號11點44分

美國總統川普表示，他可能會使用行政命令來禁止華為在美國銷售 5G 電信設備。

在被問及行政令時，川普告訴記者：「我們現在沒有做任何事情。」「如果我們做任何事情，我們會與司法部長一起。」

川普在與中國副總理劉鶴於橢圓形辦公室會晤時表示，「關於是否要把此納入協議中，我想這是個問題」。

知情人士透露，美國財政部長梅努欽和川普貿易談判團隊的其他成員建議川普推遲簽署一項關於禁止華為和其他中國電信設備進入美國網路的行政令，因為他們擔心此舉會擾亂貿易談判。

中美在匯率政策上取得進展但整體未有重要突破，兩國延長在華盛頓的貿易談判時間。

美國官員懷疑，華為的產品可能被北京用來監視西方政府和企業。華為對這一威脅論予以否認。

川普周四向美國公司提出應加大努力建立 5G 網路，並表示領導力應該從競爭中獲得，而不是把競爭對手阻隔於牆外。

周五他被要求就此問題做詳細說明。

「我希望與中國競爭，」川普說。「公平的競爭。如果我們可以提供幫助，我不想阻止任何人。」

「現在，如果出現安全原因或其他因素，我們是不是就別無選擇了？」川普說。「這是我們今天要討論的事情之一。我們想要公開的競爭。「

川普表示，關於放棄對華為首席財務官孟晚舟的刑事指控並不在討論議題之中。孟晚舟目前被軟禁於溫哥華，並可能面臨從加拿大被引渡到美國。