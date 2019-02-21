Gartner：2018華為手機市占率增至13% 蘋果、三星皆下滑

國際研究暨顧問機構 Gartner 今 (21) 日發布最新數據，2018 全年，華為手機市占率成長至 13.0%，三星與蘋果，則雙雙下滑。

Gartner 資料顯示，2018 全年，全球手機銷售量約為 15.55 億支，前 5 名分別為三星 (2.95 億支)、蘋果 (2.09 億支)、華為 (2.02 億支)、小米 (1.22 億支)、OPPO(1.18 億支)。

值得注意的是，2018 年，華為的智慧型手機市占率，已從 2017 年的 9.8%，攀升至 13.0%；在此同時，蘋果從 14.0%，降至 13.4%，三星則由 20.9%，下滑至 19.0%。

2018 年第 4 季，全球智慧型手機銷售量為 4.08 億支，僅較 2017 年同期微增 0.1%；Gartner 資深研究總監 Anshul Gupta 表示，市場對中、低階智慧型手機的需求，依舊強勁，但高階智慧型手機需求，則持續放緩。

由 Gartner 資料可得知，去年第 4 季，三星市占率仍名列第 1，但已從 2017 年同期的 18.2%，下滑至 17.3%；蘋果排名第 2，市占率亦從 17.9%，降至 15.8%。

相較之下，排名第 3 的華為，去年第 4 季市占率，則由 10.8%，攀升至 14.8%；當季華為共售出逾 6000 萬支智慧型手機 (蘋果售出約 6452 萬支手機)，且 2018 全年亦維持正成長，持續縮小與蘋果的差距。

Anshul Gupta 指出，中國業者在中、高階智慧型手機方面，提供了更多替代選擇，使蘋果在當地市場，面臨更多挑戰；此一情況，同樣也讓三星，處於更激烈的競爭態勢。