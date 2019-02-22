尖點預計配息1.2元 Q1展望偏保守

PCB 鑽針供應商尖點 (8021) 公布去年每股淨利 1.69 元的成績單，公司規劃發放 1.2 元現金股利，發放率 71%，依照今日收盤價 19.75 元計算，現金殖利率逾 6%；展望今年首季，公司坦言，淡季效應明顯，營收季減幅度相對大。尖點去年第四季營收約為 8.53 億元，受惠於折舊到期、產品組合優化等貢獻，帶動毛利率提升至 28.9%，分別較第三季及去年同期增加 0.4 及 0.5 個百分點。單季稅後淨利約為 7,000 萬元，較前年同期增加 11.4%。第四季每股稅後基本盈餘 0.50 元。



累計尖點 107 年合併營收 32.8 億元，稅後淨利 2.5 億元，全年每股稅後基本盈餘為 1.69 元。該公司今日董事會，通過每股配發現金股利 1.2 元，發放率 71%，依照今日收盤價 19.75 元計算，現金殖利率逾 6%。



關於今年第一季展望，尖點提到，產業進入傳統淡季，由於工作天數較少，市場需求能見度不高，預期第一季營收的季減幅度與往年的季節性趨勢來的大，淡季現象明顯。



至於 2019 年全年，考量中美貿易戰對於整體經濟及產業的不確定因素，尖點在新投資上傾向於保守謹慎，後續投資將持續觀察並配合客戶訂單需求。2019 年將以內部成本優化及效益精進為重點，期望在各項成本控制專案下，獲利能有成長的表現。