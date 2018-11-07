鑽針廠尖點Q3已達全年業績高峰 前三季EPS 1.19元

隨著傳統旺季到來，PCB 鑽針及車削刀具供應商尖點科技 (8021-TW) ，今 (7) 日公布第 3 季稅後純益 7800 萬元，創 2016 年以來新高，季增 70.5%，前三季稅後純益 1.84 億元，每股純益為 1.19 元。

尖點科技並指出，考量貿易戰對於整體經濟及產業的不確定因素，在新投資上傾向於保守謹慎。公司將以內部成本優化及效益精進為 2019 年的重點，力求獲利能力持續改善與提升。

尖點科技公布最新財報顯示，第 3 季營收 8.63 億元，季增 9.9%，單季毛利率 28.5%，季增 2.3 個百分點，年增 3.3 個百分點，稅後 7800 萬元，為 2016 年以來單季獲利新高，季增 70.5%，年增率 27.8%，單季每股純益 0.52 元；而前三季營收為 24.3 億元，稅後淨利為 1.84 億元，年增 5.8%，每股純益為 1.19 元。前三季累積每股稅後基本盈餘新台幣 1.19 元。

尖點科技指出，第 4 季產業逐漸進入傳統淡季，由於尖點的客戶群對應到不同的終端應用產品，目前持續觀察並配合客戶訂單需求，預期第 4 季營收的季減幅度與往年的季節性趨勢相當。

尖點科技 10 月營收為 2.84 億元，月減 4.86%，年減 4.28%，累計前 10 月營收為 27.14 億元，年減 0.24%。