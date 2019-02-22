敦吉有望配息3元 殖利率與配發率均高 AirPods拉貨兇 Q1業績獲利佳

IC 通路、塑料與測試業者敦吉 (2459) 利多傳出，業界推估，敦吉不單可望配發 3 元現金股利，配發率近 75%，現金殖利率超過 7.7% 外，受惠於新一代蘋果 AirPods 藍牙無線耳機拉貨積極，法人圈估，敦吉首季營收與獲利都將優於去年同期。近期敦吉的亮點，因蘋果對於新一代 AirPods 藍牙無線耳機拉貨積極，敦吉是其塑料的最大供應商，明顯受益，法人圈預期，敦吉今年首季營收可望年增一成內，另外獲利方面，也因自製產品毛利率遠高過通路，為此，首季毛利率與整體獲利都會優於去年同期。



另外值得注意的是，敦吉過去幾年在傳統汽車模板檢測市場卡位成功，今年將會進一步推進到超載電子的檢測，包括車載電子 EMC 檢測產能爭取新訂單，也會爭取自動駕駛與電動車搭載的 ADAS 系統、電池管理系統（BMS），效益估自今年第四季顯現，並在明年大發酵。



而敦吉去年第四季營收 18.83 億元，季減 21%，毛利率 17.8%，季增 2.8 個百分點，單季稅後淨利 1.29 億元，季減 26%，單每股淨利 0.96 元。合計去年合併營收 87.92 億元，年減 15%，毛利率 13.8%，優於預期，稅後淨利 4.92 億元，全年每股淨利 4.03 元，並有望配發 3 元現金股利。