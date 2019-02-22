義隆電攜手結盟美格納 拓展營運新動能

IC 設計義隆電 (2458-TW) 今(22)日宣布，與全球最大 OLED 驅動晶片廠美格納 (MagnaChip) 技術合作，將建構一項人機介面最佳效能解決方案，拓展具潛力的 OLED 觸控面板市場商機。

義隆電強調，目前正強化及發揮智慧裝置產品功能為主軸，因應總體產業趨勢發展演進，也積極跨入應用於硬式和軟式有機發光二極體（OLED）面板市場的觸控筆晶片。

義隆電目前已與全球主要觸控帶筆規格的製定者美商微軟、日本 Wacom 以及中國大陸華為合作，配合觸控帶筆規格製定新的規格，提供筆電、平板和智慧型手機客戶最新的解決方案，目前已可支援包括 Out cell、On-cell 與 In-cell 等不同設計解決方案。

為服務更多面板供應廠商，以及手機客戶，義隆電表示，將投入有機發光二極體 (OLED) 面板市場，促使整體解決方案應用更完整。

義隆電董事長葉儀晧表示， OLED 驅動晶片廠美格納 (MagnaChip) 出貨量已超過 4 億顆，義隆電在觸控筆功能晶片上，筆電市場全球市佔率達 6 成，也是市場領先者，兩強共同發展人機介面方案，將可囊括此巨大潛力之市場商機，有助雙方營運。

據群智咨詢研調機構資料顯示，2019 年主要有機發光二極體 (OLED) 面板廠出貨預測，韓系面板廠出貨量市占最大，包括硬式和軟式預計達 2 億片、中國大陸本土面板廠出貨量估達 6500 萬片，合計達 2.65 億片，隨著 OLED 面板售價日趨接近市場接受價格範圍，成長趨勢明確。

由於智慧型手機螢幕尺寸愈來愈大，逐步取代平板電腦，可望帶動觸控筆需求上升，據了解，觸控帶筆功能晶片可提供使用者更精準的筆跡功能，輕鬆做筆記，註記重點，最新觸控筆規格並可加快電容式觸控筆反應速率，及提供 4096 階壓力點。