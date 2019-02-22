〈財報〉Dropbox一年内毛利預測過低 股價跌9%

受益於擴大的客戶群和更高的平均用戶收入，文件共享存儲商 Dropbox (DBX-US) 周四 (21 日) 公布的財報擊敗了華爾街的預期。

總部位於美國舊金山的 Dropbox 從共享和存儲文件起家，現在已發展提供一系列企業軟體服務，總用戶量達 5 億人次。

Dropbox 截至 12 月 31 日的最新財報顯示：

付費用戶數量增加 40 萬人次，達 1270 萬，超過分析師平均估計的 1254 萬。

每位用戶平均營收達 119.61 美元，超過預期的 118.8 美元。

營收成長 23% 達 3.75 億美元，高於預期的 3.7 億美元。

虧損從去年同期的 -3770 萬美元降至上季的 -950 萬美元。

調整後 EPS 達 0.10 美元，高於預期的 0.08 美元。

給予「優於大盤」評級的 RBC 分析師 Mark Mahaney 在周二發給客戶的一份報告中寫道，認爲該 Dropbox 有著「最佳的自由現金流 FCF 毛利 (前一季為 33%)，而營收也穩定成長。同時，免費用戶模式可實現高成本效益的客戶獲取，保有非常高的留客率，以及大量追加銷售的機會，都可帶來豐厚的收入。新產品的改進也受付費用戶青睞」。

第四季度，Dropbox 宣布與視頻通話軟體 Zoom 建立合作關係，並將第三方服務納入其應用程式内。今年 1 月份，Dropbox 也進行了有史以來最大規模的收購，以 2.3 億美元併購電子簽名商 HelloSign，未來可將與 Adobe (ADBE-US) 和 DocuSign 競爭。

展望未來

Dropbox 目前尚未獲利，但對於大力投資成長的新創公司來說這很常見。該公司周四盤後股價下跌 9.73% 來到 23.10 美元。

Dropbox 股價趨勢圖

本季 Dropbox 營收預測為 3.79 億美元至 3.82 億美元，高於分析師預測的 3.77 億美元。該公司全年營收預測達 16.27 億美元至 16.42 億美元，高於分析師預測的 16 億美元。

然而，論營業毛利率，Dropbox 全年預測達 10.5% 至 11.5%，低於分析師預測的 13.4%。財務長 Ajay Vashee 對此表示，因公司更換辦公室，租約有所重叠，在「結束 2019 年」的時侯，營業毛利率將再次成長。

2019 年預測自由現金流為 3.75 億美元至 3.85 億美元，低於預計的 4.05 億美元。