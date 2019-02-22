台灣主要報紙重要財經新聞 2019年2月22日

韓國油品大戰，意外波及中油。由於韓國汽油價格殺紅眼，中油為維持「亞洲鄰國最低價」，下周可能連續第三周無法按照公式調漲油價，估計光是每周就得自行吸收多達 2.25 億元。

美國和中國於 21、22 日在華府進行部長級磋商，為解決貿易爭端裡最棘手議題，傳正針對中方結構改革議題草擬六項備忘錄（MOU），同時研議中國可削減對美貿易順差的十項措施清單，包括採購美國農產品等商品。

中央銀行公布 1 月銀行人民幣存款餘額 2,902.65 億人民幣，創 56 個月新低，單月減少 81.77 億人民幣，月減幅 2.74％更是統計以來最大單月減幅。對於人民幣加速退燒，央行官員強調，主要是大陸資金需求減弱，銀行優存利率下滑，加上春節前台商資金調度的季節因素。

經濟日報

美中大突破 傳將簽六項 MOU

未分配盈餘投資 免營所稅

拚鄰國最低價 中油油價漲不動

工商時報

1 月人民幣存款餘額 56 個月新低

救經濟 歐洲央行將重新挹資銀行

土銀房貸成數 門檻改三級制

聯合報

經部力挺 機械業年產值衝 1.2 兆

企業因應急單 盼鬆綁「七休一」規定

停售效應 壽險傳統保單大賣

蘋果日報

Fed 偏鴿 5 大解讀 鮑威爾向川普豎白旗

台股基金準備進場 今年倒吃甘蔗 定期定額布局

三星摺疊機破 6 萬 Galaxy Fold 4 月開賣 陸行之：太厚又太貴

中國時報

罷工代價 華航賠償支出 1.5 億

產業利多 保留盈餘課稅鬆綁

好樂迪將公布重訊 今日停牌

自由時報

產創條例修法》企業未分配盈餘投資 可免 5％營所稅

2021 年 IPP 招標若卡關 備用率 15% 難達標

聯發科要衝 5G、AI 今年毛利率拚 40％以上

