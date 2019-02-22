Pinterest預計6月底IPO 市值定120億美元

據華爾街日報報導，圖片分享商 Pinterest 已向美國證券交易委員會 SEC 提交了首次公開募股 IPO 的資料，預計 2019 年有望上市。

於 2010 年推出的 Pinterest 去年 9 月份每月活躍用戶 MAU 超過 2.5 億人次。該公司從分散在其網站上的廣告中獲得收入，並在 2018 年賺進超過 7 億美元的營收，年增 50%。

據了解，由高盛 Goldman Sachs (GS-US) 和摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 領導的承銷商團隊預計 6 月底為上市目標。然而，他們警告說，IPO 和不可預測的市場風向有帶來未知數的可能。

Pinterest 預計將在市場上尋求至少 120 億美元的市值，也是其最近籌集資金的水平。執行長 Ben Silbermann 表示，公司將在 2019 年首次上市。

根據 Dealogic 的數據顯示，截至本週，2018 年上市的美國科技和互聯網公司股價平均上漲約 33%，遠遠超過主要股票指數，也超過 2018 年美國 IPO 股價整體的 11% 漲幅。

由於美國政府部分關閉原因所致，今年還未有任何科技類 IPO。然而，很快就會陸續有 IPO 進場。

汽車共享商 Lyft 和競爭對手優步 Uber 去年年底就提交了 IPO 文件，有望 3 月底上市，工作訊息軟體商 Slack 也提交了直接上市的文件。